TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı
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TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı

15.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:04

TRT Spor ekranlarındaki Stadyum programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı. 2017 yılında alınan kararla, enerji içeceklerinin spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyeceği ve reklamının yapılmayacağı kararı alınmıştı.

TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.

2017 yılında alınan kararla birlikte enerji içeceklerinin spor tesisleri, okul kantinleri ve hastanelerde satışının ve yapılmayacağı kararlaştırılmıştı. Odatv'nin haberine göre 18 yaşından küçüklere enerji içeceğinin satışının yapılması da yasaklanırken, bu içeceklerin internetten satışı sırasında da "18 yaş" uyarısı ile karşı karşıya kalınıyor.

TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ YASAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Enerji içeceği kaynaklı ölümlerin artması, en son 9 Mart'ta İstanbul'da 15 yaşında bir çocuğun uyumadan önce 1 litrelik enerji içeceği içmesinin ardından öldüğü iddiaları gündem gelmişti.

Tüketici Hakları Derneği de kritik bir rapor hazırladı. Dernek 1 litrelik enerji içeceğinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı
Haber Yorumları (24)
SONER: Bizden kesilen vergilerle yayın yapan kanalın geldiği duruma bakın.
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FERYAT: Evet vallh
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KUKARİ BADİ: O kutular aylardır önlerinde duruyor. Daha yeni mi fark ettiniz.
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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