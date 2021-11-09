TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasıyla vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamasıyla, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak.

Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Aktif enerji bedeli ise abonenin tükettiği enerji miktarının birim fiyatla çarpılmasından elde ediliyor. Türkiye'nin elektrik tüketimi son bir yılda yaklaşık 241 milyar kilovatsaati buldu. Söz konusu toplam tüketimin, 60,8 milyar kilovatsaatlik kısmı mesken, 107,5 milyar kilovatsaatlik bölümü sanayi ve 58,7 milyar kilovatsaati de ticarethane abonelerinden oluştu. Geriye kalan miktar ise tarımsal sulama ve genel aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

930 MİLYON LİRALIK İNDİRİM

Mesken abonelerinde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik fiyat tarifelerine göre, ortalama bir kilovatsaate ödenen aktif enerji tüketim bedeli 47,77 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, meskenlerdeki yıllık 60,8 milyar kilovatsaatlik tüketim göz önünde bulundurulduğunda, meskenlerden elde toplam edilen aktif enerji bedeli 2,9 trilyon liraya ulaşıyor. Bu rakam üzerinden KDV dahil toplam yüzde 3,2'lik TRT payı ve Enerji Fonu kesintisine gidiliyordu. Söz konusu kalemlerin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin faturalarında yaklaşık 930 milyon liralık indirim yapılmış oldu.

TRT GEÇEN YIL 1,2 MİLYAR ENERJİ PAYI GELİRİ ELDE ETTİ

Sayıştay raporuna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçen yıl Enerji Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 lira aktarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise TRT, geçen yıl 1,2 milyar lira enerji payı geliri elde etmişti.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedel olarak adlandırılıyor.

ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?

Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedel olarak adlandırılıyor.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedel olarak karşımıza çıkıyor.

AA - Ekonomi Haberleri

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