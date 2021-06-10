TRT Genel Müdürü çift maaş iddialarını doğruladı: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
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TRT Genel Müdürü çift maaş iddialarını doğruladı: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum

TRT Genel Müdürü çift maaş iddialarını doğruladı: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
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Meclis KİT Komisyonu'nda kendisine sorulan soruları yanıtlayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, iki maaş aldığını doğruladı. TRT'den 15 bin, Türksat'tan ise 14.500 lira ücret aldığını söyleyen Eren, "TRT'de çift maaş alan başka kimse yok" dedi.

Meclis KİT Komisyonu'nda milletvekillerinin birden fazla görevinin olduğunun sorulması üzerine Eren, "Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT'den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14.500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT'de çift maaş alan başka kimse yok" dedi.

"BİR AİLEDEN 4 KİŞİ NASIL TRT'YE GİRİYOR?" SORUSUNA YANIT

CHP'li Atila Sertel, Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Fatih Er'in TRT World yöneticisi iken kayınbiraderini, bacanağını ve kayınbiraderinin eşini TRT'ye aldığını hatırlattı ve "Bir aileden 4 kişi birden TRT'ye nasıl giriyor? Basın yayın yüksekokulu mezunu, 2-3 dil bilen gençler işsiz gezerken nasıl oluyor?" diye sordu.

Genel Müdür, bu atamaları "Fatih Er'in öyle bir yetkisi yok, alamaz; yetki bende. Şimdi, Resul Şimşek dediğiniz bacanağı 25 yıllık gazeteci, Fatih'ten eskidir, herkes tanır. Furkan'ı aldık, o da kayınbiraderi oluyor. Fatih'in de haberi yok bu arada, süreçleri İnsan Kaynakları yönetiyor. TRT World kurulurken biz İngilizce bilen, gazetecilik tecrübesi olan kişileri zaten kaçırmak istemiyorduk. Dördüncü akrabası dediğiniz de kurumda tanışıp evlendiler yani yoksa akrabalığı yoktu" diye savundu.

HAREMLİK-SELAMLIK SINIF İDDİALARINI YALANLADI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 27 Mart'ta 960 personelin katılımıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yapılan "haremlik-selamlık" görevde yükselme sınavıyla ilgili sorusuna Eren, şu cevabı verdi: "Kesinlikle böyle, TRT'nin haremlik selamlık gibi sınıfları ayırdığı iddiası doğru değil. Şöyle doğru değil: Bize göre de müthiş bir saçmalık, olmaması gereken bir şey. Üniversite düzenliyor bunu, biz de üniversiteye sorduk. Rastgele olacak bir şey de değil. Şimdi üniversite soruşturma yapıyor, 'Excel'de listelerken bir kısmı 'kadın/erkek' gibi listelenmiş, yanlışlık olmuş.' deniliyor, onlar da bir soruşturma yapıyorlar kendi içinde ama TRT'nin buradan ne çıkarı olur?" (Sözcü)

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TRT Genel Müdürü çift maaş iddialarını doğruladı: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum - Haberler Ekonomi
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