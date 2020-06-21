Tribünlerde Muslera, Andone ve Luyindama'nın da kartonları yer aldı Türk Telekom Stadyumu'nun tribünlerine sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Florin Andone ile Christian Luyindama'nın da kartonları konuldu.

Türk Telekom Stadyumu'nun tribünlerine sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Florin Andone ile Christian Luyindama'nın da kartonları konuldu.

Galatasaray, seyircisiz oynanacak maçlar için başlattığı karton taraftarlar arasında futbolcuların fotoğraflarına da yer verdi. Geçtiğimiz hafta sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone ile daha önce sakatlanan Christian Luyindama'nın karton fotoğrafları yedek kulübesinin arkasına konuldu. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için karşılaşmayı izlemeye gelen Luyindama daha sonra kendi kartonun olduğu yere oturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA