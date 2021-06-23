Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu
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Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu

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St. Petersburg'da oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı. Rus taraftar, 'Eş arıyorum' pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Instagram adresini de kartona yazan taraftar, kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitleye ulaştı.

Rusya hükümeti, EURO 2020'de Rusya'da oynanacak maçlarda stat kapasitesinin yüzde 50'sinde taraftarların yer alacağını duyurmuştu. Alınan kararın ardından taraftarlar EURO 2020'deki maçlara akın ederken, tribünlerde pandemi öncesindeki heyecanlar yaşanmaya başladı.

GÜNDEM OLMAYI BAŞARDI

St. Petersburg'ta oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı. Taraftar, "Eş arıyorum" pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

STAT DIŞINDA DA PANKARTA DOLAŞTI

Taraftarın maçtan önce stat dışında da aynı pankartla pozlar verdiği görüldü. Instagram kullanıcını adını veren taraftara Türk futbolseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu
Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu
Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu
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