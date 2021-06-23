Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu

St. Petersburg'da oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı. Rus taraftar, 'Eş arıyorum' pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Instagram adresini de kartona yazan taraftar, kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitleye ulaştı.