Triatloncular kışı Alanya'da yazı Erzurum'da geçirecek
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Triatloncular kışı Alanya'da yazı Erzurum'da geçirecek

Triatloncular kışı Alanya'da yazı Erzurum'da geçirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu da yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu da yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih edecek. Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, "Balıkesir Avlu'da yapılacak olan Avrupa Kupası için Erzurum'da kampa gireceğiz. Artık bundan böyle kışın Alanya'da yazın da Dadaşlar Diyarında kamp yapacağız" dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu da yüksek irtifa kampları için kendisine üs olarak Erzurum'u seçti. Federasyon Başkanlığını Bayram Yalçınkaya'nın yaptığı Türkiye Triatlon Federasyonu, bundan böyle kış aylarında yapacağı kampları Alanya'da, yaz aylarındaki kampları ise Erzurum'da yapacak. Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, "Artık bundan böyle Milli takımımız Nisan ayından Eylül ayına kadar ki, kamplarını Erzurum'da yapacak" dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Özgür Eriş ve Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Taşkesenligil, yüksek irtifa kamp merkezleri hakkında Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Eriş ve Genel Koordinatör Şimşek'i bilgilendirdi.

Ziyarette, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp merkezinde yapılması planlanan Milli Takım Kampı hakkında istişare yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yüzme, bisiklet ve koşunun birlikte yapıldığı triatlonda milli takım kamplarının Erzurum'a yapılacak olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Taşkesenligil, "Bu bağlamda Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, Asbaşkan Ali Özgür Eriş, yönetim kurulu ile genel koordinatör Serkan Şimşek'e teşekkür ediyorum. Şimdiden Triatlon milli takımına kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, Triatlon Milli takımının 20 sporcu ile birlikte Erzurum'da kampa gireceğini belirterek, "Milli takımımız artık bundan böyle her yaz yükselti kamplarını Erzurum'da yapacak. Kışın Alanya'da yazın Erzurum'da olacağız. 20 sporcudan oluşan Triatlon Milli Takımımız, 30 Temmuz 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Balıkesir'in Avlu ilçesinde yapılacak olan Avrupa Kupası Müsabakaları için Erzurum'da 21 gün süreyle kamp yapacak" dedi.

Şimşek, sporcuların Palandöken Kayak Merkezi'nde zirve antrenmanlarının yanı sıra Tam Olimpik Yüzme Havuzu ve Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti ile Havalimanı Yolu ve Bisiklet yollarında antrenmanlar yapacaklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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