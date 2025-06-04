Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Trendyol Express Arefe günü çalışıyor mu 2025?

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Resmi tatil kapsamında, öğleden sonra Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri yapmayacak.

Bayram süresince de tüm kargo firmaları kapalı olacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil boyunca, kargo gönderimi, alımı veya teslimatı gerçekleştirilmeyecek. Hem özel kargo şirketleri hem de PTT Kargo şubeleri, bayram bitene kadar hizmete ara verecek.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? (5 HAZİRAN)

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle öğleden sonra resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmalar arefe günü yalnızca sabah saatlerinde hizmet verecek. Öğle saatlerinden itibaren kargo işlemleri durdurulacak. Ayrıca bayram süresince tüm kargo şirketleri faaliyetlerine ara verecek ve hizmet sunmayacak.

TRENDYOL EXPRESS AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU 2025?