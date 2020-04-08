SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi - Ekonomi
Trendyol, Ekonomi

Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi

Trendyol, koronavirüs salgını sürecinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri amacıyla pazarlama, eğitim ve finansman katkıları içeren 80 milyon liralık KOBİ Destek Paketi'ni hazırladı.

08.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:54
Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi

Trendyol, koronavirüs salgını sürecinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri amacıyla pazarlama, eğitim ve finansman katkıları içeren 80 milyon liralık KOBİ Destek Paketi'ni hazırladı.

Trendyol'un açıklamasına göre, salgın nedeniyle müşterilerinin sağlıkla evde kalması için kesintisiz hizmet veren iş ortaklarına destek için harekete geçti. "Birlikten kuvvet doğar" söylemiyle yola çıkan Trendyol, pazaryerinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürmesine destek olmak amacıyla destek paketini uygulamaya aldı.

Paket kapsamında iş ortağı KOBİ'lere toplam 80 milyon liralık pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunacak.

Trendyol, aynı zamanda ücretsiz eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak, iş ortağı KOBİ'lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde geçici personel bulmalarına yardımcı olacak. Şirketin pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağı bu destekten faydalanabilecek.

20 milyon liralık finansman desteği

Trendyol, destek paketi kapsamında KOBİ'lerin iş devamlılığına destek olmak amacıyla, tüm kategorilerdeki 45 bin KOBİ iş ortağı için vadelerini yeniden düzenledi. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİ'lere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak.

İş ortağı KOBİ'lerin pazarlama iletişiminde aktif rol oynayan Trendyol, KOBİ Destek Paketi'nde pazarlama için 60 milyon TL'lik ek kaynak ayırarak tüm kategorilerde pazarlama desteği verecek. Pazarlama desteği ve kampanyalar ile ilgili duyurular, Trendyol Satıcı Paneli üzerinden yapılıyor. Trendyol ailesine yeni katılan KOBİ'ler de bu destekten faydalanabilecek.

Şirket, KOBİ'lere, finansman ve pazarlama desteğinin yanı sıra geçici personel bulmalarında da destek verecek. Böylelikle, Trendyol iş ortağı KOBİ'lerin, ihtiyaç duymaları halinde satış ve sevk kapasitelerini güçlendirecek.

Binlerce KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırmak isteyen Trendyol, ücretsiz olarak gerçekleştireceği eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesi için önemli katkı sağlayacak.

Bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimlerin sayısını artıran Trendyol, ayrıca bu konularla ilgili iş ortağı KOBİ'lerin sorularını yanıtlayacağı canlı yayınlar da gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Lübnan Başbakanı virüs nedeniyle ziyaretçilerini maske ile kabul ediyor Ekonomi
Lübnan Başbakanı virüs nedeniyle ziyaretçilerini maske ile kabul ediyor
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı Ekonomi
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Ekonomi
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Koronavirüs nedeniyle bir ülkede olağanüstü hal ilan edildi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle bir ülkede olağanüstü hal ilan edildi
Başkentte koronavirüs önlemi! Kiracıların borçları 2 ay ertelendi Ekonomi
Başkentte koronavirüs önlemi! Kiracıların borçları 2 ay ertelendi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Benzine üçüncü büyük indirim geliyor
Benzine üçüncü büyük indirim geliyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Balamir Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:32:26. #1.15#
title