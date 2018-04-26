Gayrimenkul profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya gelerek network ve yeni iş fırsatlarının geliştirildiği TrendERA Gayrimenkul Zirvesi gerçekleştirildi. 2018 yılı gayrimenkul sektörünün de masaya yatırıldığı zirvede ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, gayrimenkul danışmanlarına satışların hareketlenmesi için insanlarla bir psikolog gibi bağ kurun önerisinde bulundu.

Kurulduğu ilk günden itibaren birçok seminer ve zirveye imza atarak adından sıkça söz ettiren uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, Veri ve Analitik Şirketi REIDIN ve Gayrimenkul Bilgi Platformu Zingat.com'un katkılarıyla sektöre yön veren gayrimenkul dünyasına farklı bir bakış açısı ve yorum getiren TrendERA Gayrimenkul Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

Gayrimenkul sektörü profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya geldiği organizasyonda, 2018 yılında emlak sektöründe yaşanan gelişmeler alanında uzman kişiler tarafından tüm boyutlarıyla değerlenirken katılımcıların soruları da yanıtlandı. ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay; 'Bizler sadece Gayrimenkul Danışmanı değil ayrıca birer psikoloğuz, insanlar gayrimenkul alacakları dönemde güvenecekleri ve duygusal bağ kuracakları bir kişiye ihtiyaç duyuyorlar. İnsanlar belli bir mecburiyetten dolayı alım veya satım kararı vermek zorunda kalıyorlar. Zorluklar yüzünden daha uygun kiraya geçenler, zorluklar yüzünden mülkünü satan insanların psikoloğu olmak zorundayız. Gayrimenkul Danışmanlarına alım ya da satım yapacak insanlarla bir psikolog gibi bağ kurmalarını öneriyoruz. Kurduğunuz bu bağ alıcının ve satıcının size koşulsuz güvenmesini sağlayacak ve olumlu sonuçlanacaktır" dedi.

"Etkinliklere ERA Gayrimenkul Türkiye olarak 2018 yılı içerisinde devam edeceğiz"

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atalay, "Sektörde fark oluşturan ve sektörü tek bir çatı altında buluşturan etkinliklere ERA Gayrimenkul Türkiye olarak 2018 yılı içerisinde devam edeceğiz. Burada konuştuğumuz tüm konu başlıklarını hayatımıza ve işimize uygulayabilmek, bize başarı olarak dönecektir" diye konuştu.

Özhan Atalay'ın konuşmasından sonra; Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu 'Ev Sahibi Olmanın Psikolojisi', ERA Creative Broker Yasin Kunduracı 'Bölgeni Bir Numara yap', ERA Türkiye Kanal Direktörü Kadir Tümen 'ERA Türkiye Zincirinin İçinde Olmak', Zingat.com Doğu Marmara Bölge Yöneticisi Mehmet Sarıkaş 'Zingat.com'un Gayrimenkul Profesyonellerine Sağladığı Faydalar', Satış ve Pazarlama Danışmanı Hakan Ömer Gider 'Komisyonu Pazarlıksız Alabilme Becerisi', Academic Trend Yönetici Ortak Koray Dağdelen 'Amaç Satış Değil Sonuç Satış', ERA Türkiye Franchise Direktörü Birgül Dalgakıran 'Yüksek Performanslı Gayrimenkul Danışmanının 10 Kişilik Özelliği', Ahmet Cezmi Göbüt 'Bizi Yöneten Alışkanlıklarımız, Alışkanlıklarımızı Yöneten ise Biziz', Ulvi Kocailik 'Gayrimenkulün Şifreleri' konularını ele aldılar. - İSTANBUL