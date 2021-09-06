Trend ayakkabı seçenekleri Flo sonbahar koleksiyonunda
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Trend ayakkabı seçenekleri Flo sonbahar koleksiyonunda

Trend ayakkabı seçenekleri Flo sonbahar koleksiyonunda
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Flo sonbahar koleksiyonu, birbirinden şık ve konforlu ayakkabı alternatifleri sunuyor.

Flo sonbahar koleksiyonu, birbirinden şık ve konforlu ayakkabı alternatifleri sunuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, Flo, günün her anına eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı kadın koleksiyonunda, siyah, bej, taba, haki, kahverengi, lacivert ve beyaz renklerin hakim olduğu yeni ürünlerini vitrinlere çıkardı. Babetten sneakera, stilettodan loafera birçok ayakkabı alternatifleri ile Flo; okulda, işte, tatilde, hafta sonu etkinliklerinde, özel davetlerde ve günlük yaşantıda rahatlıkla tercih edilebilecek modelleri bir arada sunuyor.

Erkekler için sonbahar koleksiyonunda, siyah, beyaz, haki, lacivert ve hardal renkleri öne çıkıyor. Klasik ayakkabı, sneaker ve loafer modeller deri ve süet seçenekleriyle boy gösteriyor. Chino pantolon, gömlek, jean, takım elbise ve daha birçok kombinin gözde parçası olacak modeller, zamanın ruhunu stiline taşımak isteyenleri bekliyor.

Flo çocuk koleksiyonu, siyah, beyaz, pembe, hardal, lila ve haki renklerinin öne çıktığı cıvıl cıvıl ayakkabıları ile minikleri sevindiriyor. Lisanslı ayakkabı seçenekleri ise çocukların en sevdiği karakterler ile harmanlanarak adımlara renk katıyor.

Sırt, omuz ve el çantaları da kadınların kombinlerini tamamlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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