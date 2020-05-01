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Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi

Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
01.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:53

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli ismi Erdoğan Yeşilyurt'u Galatasaray'dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası sonrasının da planlamalarını yapan Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarında da ekonomik nedenlerden dolayı bonservis bedeli olmayan oyunculara yöneldi. Bu isimlerden en gözde olanı da Demir Grup Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt.

Galatasaray'ın talip olduğu Erdoğan Yeşilyurt için Süper Lig'in diğer devlerinden Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi.

ÖNCELİĞİ SİVASSPOR

Önceliği Sivasspor'da kalmak olan tecrübeli oyuncu kulübüyle anlaşamadığı takdirde yeni sezona şampiyonluk yarışı içinde olacak 4 büyük takımdan birinde forma giyme şansı yüksek.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasını ligde 21, kupada ise 6 kez terleten 26 yaşındaki Erdoğan Yeşilyurt 5 gol kaydederken 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Her iki kanatta da forma giyebilen ayrıca on numara pozisyonunda da görev alan Yeşilyurt iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.

Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi

Kaynak: DHA

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