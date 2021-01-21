Transfer yasağı kalkan Ankaragücü'nde art arda imzalar
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Transfer yasağı kalkan Ankaragücü'nde art arda imzalar

21.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:00
Transfer yasağı kalkan Ankaragücü'nde art arda imzalar

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü; Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Ali Kaan Güneren ve Embiya Ayyıldız ile sözleşme imzaladı.

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü; Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Ali Kaan Güneren ve Embiya Ayyıldız ile sözleşme imzaladı. 

Başkent ekibi satın alma opsiyonlu kiralanan santrafor Aliou Badji ile 6 aylık sözleşme imzalanırken, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, forvet mevkisinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferlerimiz Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza töreni ile kendilerini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladılar. Yapılan törene Başkanımız Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlumuz Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Atılan imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkanımız Fatih Mert, 'Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig'in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz' dedi."

 


Transfer yasağı kalkan Ankaragücü'nde art arda imzalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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