Transfer iddialarına açıklık getiren Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne kimdir?

Sarı-kırmızılı oyuncu Mbaye Diagne, transfer iddialarına, ''4 yıllık kontratım var ve takımda kalmaya karar verdim. Hakkımda çok konuştuğunuz için artık bu konuyla ilgili bir şey sormamanızı istiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?'' şeklinde açıklık getirdi. Mbaye Diagne oynadığı takımlar, golleri…

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

Gol kralı olan futbolcu, 1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya geldi. Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren oyuncu, 2013'te 100 bin Euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

ÇİN'İN TİANJİN TEDA EKİNE KATILDI

Juventus'ta bulunduğu sırada; Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015 yılında 1.15 milyon Euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'e gitti. Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Çin'in ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti.

KASIMPAŞA EN PARLAK OLDUĞU DÖNEM

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi. Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol elde etti. Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.