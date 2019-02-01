Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı
Suudi Arabistan takımıyla anlaşan ancak transfer için evrakları yetişmeyen Ankaragücü futbolcusu El Kabir, ortada kaldı. Ankara temsilcisi, El Kabir'i daha önce kadro dışı bırakmıştı.
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra art arda flaş imzalar atan Ankaragücü'nde El Kabir'in Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşmedi.
Transfer evrakları yetişmeyen futbolcu ortada kalırken Ankaragücü'nde yapılan transferler sonrasında golcü futbolcu kadro dışında kaldı.
El Kabir sezon sonuna kadar takımda kalacak ancak forma giyemeyecek. Faslı futbolcu Süper Lig'de bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.
YORUMLAR (10)
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galatasaray alcam dedi maça çıkmadın böyle penis gibi ortada kaldın. Ankaragücüne bu kahpeliği yapan sana neler yapar hiç düşünmedin. 6- 0 lık skorun sorumlusu sensin futbol hayatın biter inşallah.Cevap Yaz 4 Yayından KaldırA: Aynen El Kabir olsa tam tersi olurdu değil mi. Sabah mı başlıyorsunuz akşamdan mı kalıyorsunuz.2 3 Yayından Kaldır
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adam 6 gol atmış bunlar sanki çok iyilermiş gibi 6 gol atan adamı kadro dışı yapmışlar.Allah size milyon eurolar alıp 1 gol atan slimani gibi adamları kafanıza düşürür....Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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fener alsınCevap Yaz 8 3 Yayından KaldırFENERLİNİN HASI: Sen al!1 4 Yayından Kaldır