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TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı

TransAnatolia Ralli Raid'de ikinci gün geride kaldı.

TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı
18.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:45

TransAnatolia Ralli Raid'de ikinci gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul'daki sembolik startla başlayan organizasyonda 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderleri belli oldu.

Red Bull'un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'de heyecan devam ediyor. Organizasyonun Bolu, Abant-Haymana arasında düzenlenen ikinci etabı tamamlandı.

Toplamda 2880 kilometrelik yarışta 44 otomobil kategorisinde Ahmet Becce-Mert Tepe, SSV kategorisinde de Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ilk günkü liderliklerini korurken, quad kategorisinde Erkan Uzlaş, motosiklet kategorisinde Adrien van Beveren birinciliğe yükseldi.

22 Ağustos'ta tamamlanacak yarışta üçüncü etap Haymana ile Karadağ arasında koşulacak. 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul'a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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