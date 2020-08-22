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TransAnatolia 2020'de en uzun rota 6. gün tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in 6. gününde yarışçılar toplam 495 kilometre ve 3 özel etaptan oluşan en uzun rotayı tamamladı.

TransAnatolia 2020'de en uzun rota 6. gün tamamlandı
22.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:06

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in 6. gününde yarışçılar toplam 495 kilometre ve 3 özel etaptan oluşan en uzun rotayı tamamladı.

TransAnatolia'nın 6. gününde 101 kilometrelik Mihalıççık, 40 kilometrelik Nallıhan ve 180 kilometrelik Kıbrısçık özel etaplarında geçen yarışta sürpriz sıralamalar ortaya çıktı.

Yarışta 2 bin 850 kilometrelik toplam etabın son 305 kilometresine gelen sporcuların, Şile'de sonlanacak 7. ve son günde performanslarını daha da artırmaları bekleniyor.

Motosiklet kategorisinde altıncı gün büyük çekişmelere sahne olurken, Xavier de Soultrait toplamda 20 saat 5 dakika 26 saniye ile birinci, Adrien Van Beveren 20 saat 16 dakika 34 saniye ile ikinci, üçüncü sıradaki Jacopo Cerutti ve dördüncü sıradaki Allessandro Botturi de sıralamadaki yerlerini korudu.

Türk pilotlar arasında en iyi dereceyi yapan Ejder Erişti genel klasmanda 9. oldu. Quad kategorisinde İsrafil Akyüz üç etapta da geriden gelmesine rağmen toplamda 37 saat 3 dakika 14 saniye süre ile birinci sıradaki yerini korudu. Erkan Uzlaş ikinci, Yusuf Sayar ise üçüncü oldu.

SSV kategorisinde ise sıralamada değişiklik olmadı ve Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment, toplamda 32 saat 52 dakika 12 saniye süre ile liderliğini korurken, Zafer Durmaz ve Onur Altan Tan ekibi 37 saat 40 dakika 41 saniye süre ile ikinci sırada yer aldı.

Otomobil kategorisi

Otomobil kategorisinde de sıralamaların oldukça değişken olduğu bir gün yaşanırken, Serhat Saygılı ve Suat Çelik ekibi genel klasmanda 28 saat 42 dakika 8 saniye ile liderliğini korumayı başardı.

Bekir Kuvvet Erim ve Kaan Karaöz ekibi ise özel etaplarda gösterdiği yüksek performansla genel klasmanda 28 saat 56 dakika 52 saniye süre ile lider ile arasındaki farkı 15 dakikaya düşürerek ikinciliğe yükseldi.

TransAnatolia'nın 6. günü Abant'taki kampta son buldu.

Yarışçılar yarışın son gününde Hendek ve Karasu kumsal etabı üzerinden Şile'de bitiş noktasına ulaşacak.

Kaynak: AA

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