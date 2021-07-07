Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Trampolin Cimnastik Milli Takım Kampı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek.

Trampolin Cimnastik Milli Takım Kampı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler Şükrü Alp Arı, Aysun Yıldırım, Buğrahan Karaman, Berat Demir ve Çağdaş Keskür'ün gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 10 sporcu katılacak.

Kampta milli cimnastikçiler Emre Yağmur, Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Elif Ceren Çolak, Livanur Yalçın ve Ceren Uysal yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Diego Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:16:38. #1.14#

title