Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü oldu

Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisi kadınlar takım finalinde dördüncü oldu.

Türkiye, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisi kadınlar takım finalinde dördüncü oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen organizasyonda Livanur Yalçın, Sıla Karakuş, Ecem Nisa Esen ve Elif Çolak'tan oluşan Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, 149.985 puanla Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Milliler, bu sonuçla trampolin cimnastik tarihinde Türkiye adına Avrupa Şampiyonası seviyesinde en iyi takım derecesine imza attı.

Gençler kategorisi kadınlar takım finalinde altın madalyayı Rusya, gümüş madalyayı Belarus, bronz madalya ise Almanya kazandı.

Milli takım, öğlen yapılan eleme müsabakasında 279.220 puanla trampolin cimnastik tarihinde ilk kez finale kalmıştı.

Milli sporculardan Elif Çolak, Sıla Karakuş ve Livanur Yalçın, elemelerde aldıkları puanlarla 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak bireysel yarı finallere de katılmaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hakan Altun Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:36:33. #1.14#

title