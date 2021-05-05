Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği "Tatlılar bizden, sohbet sizden" projesi başlattı
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Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği "Tatlılar bizden, sohbet sizden" projesi başlattı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği 'Tatlılar bizden, sohbet sizden' projesi başlattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Edirne'de eğitim gören yabancı öğrencilerin evlerine tatlı gönderip çevrim içi misafir oluyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Edirne'de eğitim gören yabancı öğrencilerin evlerine tatlı gönderip çevrim içi misafir oluyor.

Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, salgın nedeniyle ramazan ayını ailelerinden ve arkadaşlarından uzak evlerinde geçiriyor.

Öğrencilere destek amacıyla başlatılan "Tatlılar bizden, sohbet sizden" projesi kapsamında dernek yöneticileri, iftar sonrası öğrencilerin evlerine tatlı ikramı gönderiyor. Ardından çevrim içi gerçekleştirilen buluşmayla öğrencilerle ramazan ayı üzerine sohbet ediliyor.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan ve Eğitim Koordinatörü Adnan Uzun, proje kapsamında Yemen ve Afganistan uyruklu öğrencilerin evlerine "çevrim içi" konuk oldu.

Çalışkan, dernek olarak yabancı öğrencileri her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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