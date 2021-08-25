Trafikte sıkışıp kalan Ibrahimovic, çözümü bir yabancının motosikletine binmekte buldu! O anlara beğeni yağıyor
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Trafikte sıkışıp kalan Ibrahimovic, çözümü bir yabancının motosikletine binmekte buldu! O anlara beğeni yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimoviç, Sanremo Müzik Festivali'ne gitmek için çıktığı yolda trafikte sıkışınca probemi bir yabancının motosikletine binerek çözdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Milan'ın yıldızına beğeni yağdı.

Futbol dünyasına yeteneğinin yanı sıra asi tavırları, egosu ve sürpriz çıkışlarıyla damga vuran Zlatan Ibrahimovic, yaptığı hareketle yine gündem oldu. İsveçli yıldız trafikte sıkışıp kalınca bir yabancının motosikletine binerek sorunu çözdü.

İSVEÇLİ GOLCÜNÜN PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Sanremo Müzik Festivali'ne gitmek için yola çıkan Zlatan Ibrahimovic trafikte sıkıp kaldı. Dünyaca ünlü futbolcu çözümü, bir başkasının motosikletine binmekte buldu. İsveçli golcü o anları sosyal medya hesabından paylaşırken o anlar büyük ilgi gördü.

Trafikte sıkışıp kalan Ibrahimovic, çözümü bir yabancının motosikletine binmekte buldu! O anlara beğeni yağıyor
Ali Gülhan
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Trafikte sıkışıp kalan Ibrahimovic, çözümü bir yabancının motosikletine binmekte buldu! O anlara beğeni yağıyor - Haberler Spor
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