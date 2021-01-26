Trabzonsporlu taraftarlardan Pereira'ya duygulandıran veda
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Trabzonsporlu taraftarlardan Pereira'ya duygulandıran veda

26.01.2021 23:34 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:38
Trabzonsporlu taraftarlardan Pereira'ya duygulandıran veda

Bir grup Trabzonspor taraftarı, sözleşmesi feshedilen ve bordo mavili takımla yollarını ayıran Pereira'nın evinin önüne giderek, deneyimli futbolcu ve ailesine meşaleler eşliğinde tezahüratlarla veda etti.

Bir grup Trabzonspor taraftarı, sözleşmesi feshedilen ve bordo mavili takımla yollarını ayıran Pereira'nın evinin önüne giderek, deneyimli futbolcu ve ailesine meşaleler eşliğinde tezahüratlarla veda etti.

Akşam saatlerinde Joao Pereira'nın yaşadığı evin önünde meşaleleri yakan taraftarlar, deneyimli futbolcu ve ailesine duygusal anlar yaşattı. Pereira'nın eşi de o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşırken, "Çok sevindik. Kendimizi sizinle mutlu hissediyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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