Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı
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Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Haberler | Spor

- Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı Hüseyin Çelik: "Nwakaeme'yi çok seviyoruz, Trabzonspor ile özdeşleşsin istedik" Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı.

- Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı

Hüseyin Çelik: "Nwakaeme'yi çok seviyoruz, Trabzonspor ile özdeşleşsin istedik"

TRABZON - Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı.

Trabzonspor'a 20 Ağustos 2018 tarihinde imza atmasının ardından ortaya koyduğu performansla bordo-mavili taraftarların büyük bir sevgisini kazanan Anthony Nwakaeme'nin kasketli heykeli yapıldı. Trabzon'un Ortahisar İlçesi Deliklitaş mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önüne yapılan heykel görenlerin dikkatini çekiyor.

"Nwakaeme Trabzonspor ile özdeşleşsin istedik"

Bulutlar Petrol İstasyonu Müdürü Hüseyin Çelik, Nwakaeme'nin heykeli ile ilgili yaptığı açıklamada, "Patronumuz Mustafa Bulut ve arkadaşının akıllarına yabancı oyuncularla ilgili olarak böyle bir fikir gelmiş. Nwakaeme, Trabzonspor'a gelmiş en iyi yabancılardan biri. Çok istekli ve arzulu oynuyor. Yerli oyuncularımız onlardan daha iyi ama son gelen yabancılara bakıldığı zaman Nwakaeme'nin heykelini dikelim istediler. Diğer yabancılara da örnek olsun. Son dönemlerde oynadığı futbolla gönlümüze taht kurmuştur. Bizde oyuncunun heykelini 6 ay içersinde bitirdik" dedi.

"Haberi yok ona sürpriz yapacağız"

Maliyetin bir önemi olmadığını belirten Çelik, "Bizim için önemli olan maliyet değil, Trabzonspor sevgisidir. Nwakaeme'yi çok sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık. İnşallah bu da oyuncuya doping olur ve bu sezon şampiyon oluruz. Olacağımıza da inanıyorum" dedi.

Nwakaeme'yi en kısa zaman içerisinde davet edeceklerini belirten Hüseyin Çelik, "Maç yoğunluğundan dolayı gelemiyorlar ama en kıza zaman içerisinde onu buraya davet edeceğiz. Haberi yok burada ona sürpriz yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Bozkurt: "Heykeli görünce heyecanlanıyoruz"

Trabzonspor taraftarlarından Fatih Bozkurt ise Nwakaeme'nin gönüllerindeki yerinin başka olduğunu belirterek, "Onu burada görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Alex'in heykelini diktiler. Bizde bunu burada gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Çokta mutlu oluyoruz. Goller atmaya devam ettiğinde kendini de yüceltiyor. Gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Nwakaeme'nin takıma her sezon katkısı vardı. Bu sezon ise etrafındaki oyuncularla birlikte daha çok katkı vermesini bekliyoruz. En son maçta attığı golde çok güzeldi. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun başarısı Trabzonspor'un başarısı olarak bakıyoruz" diye konuştu.

Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı
Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı
Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı
Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse

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