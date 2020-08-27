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Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak: "Newton'un çok başarılı olacağını düşünüyorum"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, teknik direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Önümüzde iki kupa var, ikisini de kazanmak istiyoruz.

27.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:21

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, teknik direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Önümüzde iki kupa var, ikisini de kazanmak istiyoruz." dedi.

Bordo-mavili futbolcu, 2020-2021 sezonu öncesi kulübün medya merkezine yaptığı açıklamada, başarılı bir sezon geçirdiklerini aktarak, geçtiğimiz sezon ellerine çok büyük bir fırsat geçirdiklerini çok rahat lider olabileceklerini ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarını söyledi.

Yakın bir zamanda dünya evine giren Abdulkadir Parmak, "Evlilik çok güzel, tüm genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Benim için çok bir şey değişmedi. Gayet mutluyum. Saçlarımı kestirdiğim için biraz değişmiş gözükebilirim. Aslında sıcaktan bunaldığım için kestirdim. Çok da fazla bir değişiklik yok hayatımda. Olgunluk bakımından üçüncü sezonumu geçiriyorum. Neşeli bir insanım aslında ama değişmiş olarak gözüküyorsam onun da çok farkında değilim." diye konuştu.

Abdulkadir, teknik direktör Eddie Newton hakkında da düşüncelerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Eddie Newton geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza dahil oldu. Kendisiyle her zaman ilişkimiz çok iyiydi. Tüm oyuncularla da ilişkisi çok iyi. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bana da pandemi sürecinde ve sonrasında çok katkısı oldu. Her maçtan önce ve maçlardan sonra birlikte analizler yaptık. Benim için çok iyi oldu, inşallah bu sene de öyle olur. Bu seneki hedefimiz iki kupayı birden almak. Çok iyi çalışıyoruz, kamp da çok iyi geçiyor. İnşallah hedefimize ulaşırız."

Yeni gelen oyuncuların yabancılık çekmemesi için her şeyi yaptıklarını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon çok maç oynamıştık. Bu sene Süper Lig'e yeni takımlar dahil edildi ve yine çok maç oynayacağız. Ben bizim bu süreci çok kolay atlatacağımızı düşünüyorum. İyi çalıştığımız sürece, maçlara iyi hazırlandığımız sürece bir problem yaşamayız. Yeni gelen oyuncular da inşallah Trabzonspor'da çok başarılı sezonlar geçirirler. Trabzonspor'a her yıl çok iyi oyuncular geliyor. Bizim takımda öyle bir aile duygusu var ki yeni gelen oyuncuların hiç yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Zaten hepsine yardımcı oluyoruz. Yerli olarak görevimiz, dışarıdan gelen oyunculara elimizden geldiği kadar yardımcı olabilmek. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz diğer oyuncularla. Umarım onlar da bir an önce adaptasyon sürecini aşarak Trabzonspor'da çok başarılı sezonlar geçirirler." ifadelerini kullandı.

"En iyi futbolumu sahaya koymaya çalışıyorum"

Abdulkadir Parmak, kendini saha içine odakladığına dikkati çekerek, "Ben kendimi geliştirmeye odaklandım, hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çalışkan bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. İşim benim çalışmak, sahada her şeyimi verebilmek. Ben bana verilen görevinin en iyisini yapmaya ve en iyi futbolumu sahaya koymaya çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da daha başarılı olurum. Çok fazla bir baskı oluşturmuyor bende bu durum, işimi yapmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

İyi bir takım olduklarını ve transfer tekliflerinin normal olduğunu dile getiren orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"İyi bir sezon geçirirsem, takım halinde de başarılı bir sezon geçirirsek mutlaka bana da transfer teklifi gelir. Diğer arkadaşlarım adına çok mutluyum, çok gururluyum. Büyük kulüplerden tekliflerin gelmesi bizi gururlandırıyor. İnşallah en iyi seviyelere gelirler. Daha büyük paralara, daha büyük kulüplere giderler. Benim gönlüm tabii ki burada kalmalarından yana. Çok iyi bir ortamımız var, çok faydalılar. Onlarsız bir Trabzonspor illaki olacak ama ben istemiyorum öyle bir Trabzonspor."

Abdulkadir, bu sezonki hedeflerini de anlatarak, "Bu sezon öncelikle kulübümüzde çok büyük başarılar kazanmak istiyoruz. Önümüzde iki kupa var, ikisini de kazanmak istiyoruz. Benim öncelikli hedefim Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet vermek. Tabii ki Milli Takım da çok önemli. İnşallah milli takıma da giderim. İyi bir sezon geçirirsem zaten seçileceğimi düşünüyorum. Avrupa hedefi herkesin vardır ama ben biraz yaştan sıkıntı yaşıyorum. 25 yaşındayım ama yaşımın geçtiğini düşünüyorum. Benim için şu anda en büyük hedef Trabzonspor'da iki kupayı da kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

"Trabzonspor her zaman iyi bir takım"

Çok iyi bir takım olduklarını vurgulayan Abdulkadir Parmak, "Bu sezon Süper Lig'de 21 takım olduk. Kulüpler çok güçlü ve iyi, kaliteli oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Ben çok fazla bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Geçtiğimiz yıl da böyleydi, çok iyi oyuncular aldılar ama biz kendimiz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Trabzonspor her zaman iyi bir takım. Çok çalışıp çok iyi işler yapacağız. Kulüplerden hiçbir çekincemiz yok, biz Trabzonspor'uz. Çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Trabzonsporlu futbolcu, seyircisiz oynanan maçların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini aktararak, "Taraftarsız maçlarda çok sıkıntı yaşadık. Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızdan çok büyük güç alıyorduk. Onlar bizim itici gücümüz. Hatta iç sahada kaybettiğimiz puanları taraftarlarımızın olduğu şartlarda oynasaydık büyük ihtimalle kazanacaktık. Taraftarımızın tribünde olmaması bizi büyük oranda etkiledi. Aynı şekilde deplasmanda da çok etkilendik, her deplasmanda taraftarımız var. Onların da yokluğu hissettik ama özellikle iç sahada taraftarımızın olmamasından çok etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak: 'Newton'un çok başarılı olacağını düşünüyorum'

Kaynak: AA

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