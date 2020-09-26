Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? 26 Eylül Cumartesi Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu!

Heyecanla beklenen maçın sonuna geldik. Trabzonspor'un ev sahipliğindeki maç 3-1 bitti. Detaylar haberimizde...

Süper Lig 2020-2021 yeni sezonunun 3. hafta maçında Trabzonspor Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç 26 Eylül Cumartesi günü 19:00 'da başladı ve sona erdi. Maçın sonucuna göre Trabzonspor maçı 3-1 kazandı. Peki golleri kim attı? Tüm detayları inceleyelim.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

26 Eylül Cumartesi yani bugün akşam saat 19:00 'da başlayan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 3-1 bitti. Yani Trabzonspor maçı 3-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor'un attığı 3 golün 2'sini Benik Afobe, diğer golü ise Anthony Nwakaeme atmıştır.

Yeni Malatyaspor'un tek golü ise Adem Büyük'ten gelmiştir.

Atılan Gollerin Dakikası:

24' Benik Afobe (Trabzonspor)

33' Benik Afobe (Trabzonspor)

45' Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)

78' Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)