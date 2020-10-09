Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
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Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü

09.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:30
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü.

Bu sezon Süper Lig'de 2'i yerli, 9'u yabancı olmak üzere toplam 11 transfere imza atan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yeniden yapılanmaya giderken oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda en yüksek 30.3 yaş ortalamasıyla, en düşük ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıktı.

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Sivasspor maçında sahaya 30.3 yaş ortalaması bulunan kadro ile mücadele etti. 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçına ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıkarak en genç kadrosuyla oynadı.

Bordo-mavililer bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise yaş ortalaması 26.6'yı geçmedi. Trabzonspor Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 1-1 beraber kaldıkları Gaziantep FK karşısına 26.6 yaş ortalamasıyla çıkarken, sahasında 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında ise 25.0 yaş ortalamasıyla oynadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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