Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Maçının Yayın Tarihi ve Kanalı Merakla Bekleniyor

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Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk olan Ece Güner'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, nereli? sorularının cevabını araştırıyor. Ece Güner, 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Fransa'da geçiren Güner, eğitim hayatını da burada sürdürdü.

ECE GÜNER KİMDİR?

Ece Güner, 1969 yılında Ankara'da doğmuş ve çocukluk yıllarını Fransa'da geçirmiştir. 1992 yılında Paris'in önde gelen hukuk fakültelerinden biri olan Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris, Sorbonne'dan en yüksek dereceyle mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlayarak 1994'ten itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Güner, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projeleri gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. 1996 yılında kurduğu Güner Hukuk Bürosu ile Türkiye'nin önde gelen hukukçularından biri olarak tanınmaktadır.

Siyasi kariyerinde İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, ancak 2023 yılında bu görevinden istifa etmiştir. Ayrıca, "Çare Başkanlık Mı?" ve "Ülkem İçin Çare" adlı kitaplarıyla Türkiye'nin siyasi ve hukuki meselelerine dair görüşlerini paylaşmıştır.

Dil konusunda yetkin olan Güner, Fransızca ve İngilizce'yi ana dili seviyesinde, Almanca'yı ise orta düzeyde bilmektedir. Özel hayatında, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştır.