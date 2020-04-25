Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için rekor teklif!
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmayı istediği belirtildi.
25.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:51
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmayı istediği belirtildi.
Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic'in, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal, Trabzonspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi devam eden Ekuban için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.
Trabzonspor'da bu sezon 25 maça çıkan Ekuban 8 gol attı ve 6 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet