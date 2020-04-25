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Suudi Arabistan, Caleb Ekuban, Trabzonspor, Al Hilal, Spor, Haber

Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için rekor teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmayı istediği belirtildi.

25.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:51
Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için rekor teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmayı istediği belirtildi.

Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic'in, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal, Trabzonspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi devam eden Ekuban için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Trabzonspor'da bu sezon 25 maça çıkan Ekuban 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (1)
KEREM LÜTFULLAH SÜT: Trabzonspor ekubanı takımda tutmalı
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