Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu
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Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer'in futbolcusu Abdülkadir Ömür, Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayelerini konu alan TRT yapımı "Keşişme; İyi ki Varsın Eren" filminde rol aldı. Filmin bu yıl beyaz perdede seyirci ile buluşması planlanıyor.

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatıyor.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu

İLGİ ODAĞI OLDU

Abdülkadir Ömür, çekimlerde ilgi odağı oldu. Abdülkadir Ömür, anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu

Trabzon'un yaylalarında Eren Bülbül'ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren'in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu
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Ömer Özarslan
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