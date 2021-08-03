Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu

Bordo-Mavililer'in futbolcusu Abdülkadir Ömür, Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayelerini konu alan TRT yapımı "Keşişme; İyi ki Varsın Eren" filminde rol aldı. Filmin bu yıl beyaz perdede seyirci ile buluşması planlanıyor.