Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu
Bordo-Mavililer'in futbolcusu Abdülkadir Ömür, Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayelerini konu alan TRT yapımı "Keşişme; İyi ki Varsın Eren" filminde rol aldı. Filmin bu yıl beyaz perdede seyirci ile buluşması planlanıyor.
TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatıyor.
İLGİ ODAĞI OLDU
Abdülkadir Ömür, çekimlerde ilgi odağı oldu. Abdülkadir Ömür, anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.
Trabzon'un yaylalarında Eren Bülbül'ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren'in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.