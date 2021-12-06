Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı geliyor! Kouassi, uçaktan kare paylaştı
Bordo-Mavililer'in dün resmen açıkladığı Jean Evrard Kouassi, yola çıktı. Fildişili yıldız, uçaktan paylaştığı fotoğrafla taraftarlarda heyecan yarattı.
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ara dönemin ilk transferini yaptı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını, hafta içinde Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve şehre davet ettiği Jean Evrard Kouassi yola çıktı. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı.
2015'ten beri Çin'de forma giyen Fildişili futbolcu, adeta hücum jokeri. İki kanat ve forvette oynayabiliyor. İki ayağını da çok etkili kullanıyor.
Fildişili yıldızın Wuhan Zall'la mukavelesi bu ay bitiyor. Trabzonspor, Kouassi için bonservis bedeli ödemeyecek.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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