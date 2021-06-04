Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, yeni başlayacakları Türkiye macerası öncesinde açıklamalarda bulundu. Moretti, "Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'de de mutlu olacağımızı düşünüyoruz çünkü mutluluk bizim ilişkimizin olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Roma'dan transfer ettiği Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"ROMA'DA EVLENECEĞİMİZ DOĞRU"

Sevgilisi ile birlikte Türkiye'ye gelecek olan Moretti heyecanlı olduğunu ancak herhangi bir çekincesi olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da tatildeyiz. Roma'da evleneceğimiz haberleri de doğru. Daha önce Roma'dan başka şehirlerde de yaşamıştım, Londra, Frankfurt, Dublin gibi. Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız

"TÜRKİYE'DE MUTLU OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye'de kendilerini yeni bir maceranın beklediğini söyleyen 29 yaşındaki TV yıldızı, "Sonrasında İtalya ve San Paolo arasında sık sık gidip geleceğiz. Biz ailecek barbekü partilerini ve arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi seviyoruz. Türkiye'de de mutlu olacağımızı düşünüyoruz çünkü mutluluk bizim ilişkimizin olmazsa olmazı" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız
Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı
Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı
Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici
Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Burak Sergen Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 00:44:33. #1.14#

title