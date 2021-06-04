Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız

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Trabzonspor'un yeni transferi Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, yeni başlayacakları Türkiye macerası öncesinde açıklamalarda bulundu. Moretti, "Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'de de mutlu olacağımızı düşünüyoruz çünkü mutluluk bizim ilişkimizin olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Roma'dan transfer ettiği Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"ROMA'DA EVLENECEĞİMİZ DOĞRU"

Sevgilisi ile birlikte Türkiye'ye gelecek olan Moretti heyecanlı olduğunu ancak herhangi bir çekincesi olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da tatildeyiz. Roma'da evleneceğimiz haberleri de doğru. Daha önce Roma'dan başka şehirlerde de yaşamıştım, Londra, Frankfurt, Dublin gibi. Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE MUTLU OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye'de kendilerini yeni bir maceranın beklediğini söyleyen 29 yaşındaki TV yıldızı, "Sonrasında İtalya ve San Paolo arasında sık sık gidip geleceğiz. Biz ailecek barbekü partilerini ve arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi seviyoruz. Türkiye'de de mutlu olacağımızı düşünüyoruz çünkü mutluluk bizim ilişkimizin olmazsa olmazı" açıklamasını yaptı.