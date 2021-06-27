Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi
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Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi. Sloganlar eşliğinde karşılanan Gineli futbolcu için bordo-mavili kulüp yarın imza töreni düzenleyecek.

Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı Gineli forvet oyuncusu Fode Koita Trabzon'a geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forveti bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE KARŞILANDI

Sloganlar eşliğinde havalimanında karşılanan Koita'ya Trabzonspor atkısı ve çiçek verilirken, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Koita kendisini bekleyen araçla havalimanında ayrıldı. Öte yandan, Karadeniz ekibinin yeni transferi Koita için yarın imza töreni düzenlenecek.

Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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