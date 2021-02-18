Trabzonspor'un Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu
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Trabzonspor'un Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

18.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:09
Trabzonspor'un Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımda, kart cezalısı Anthony Nwakaeme, sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere toplam 11 eksik bulunuyor.

Karadeniz ekibinin eksikler nedeniyle altyapıdan takviye ettiği 21 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Berat Özdemir, Flavio da Silva, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Benik Afobe."

Trabzonspor, bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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