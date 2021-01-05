Trabzonspor'un Karagümrük Galibiyetinin Hikayesi
05.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:17
Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Trabzonspor maçtan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Trabzonspor maçtan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout