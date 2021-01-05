Trabzonspor'un Karagümrük Galibiyetinin Hikayesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor'un Karagümrük Galibiyetinin Hikayesi

05.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:17

Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Trabzonspor maçtan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Trabzonspor maçtan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Trabzonspor'un Karagümrük Galibiyetinin Hikayesi

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Yılmaz Erdoğan Gonca Vuslateri
Spor Vitor Hugo Arda Turan Metin Oktay Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'un Karagümrük Galibiyetinin Hikayesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:20:56. #1.15#
title