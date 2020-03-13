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Ahmet Çörekçi, Kamil Ahmet, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, golcü futbolcu Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında forma giymesinde sakınca olmadığı, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:04
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in MR'larının çekildiğini belirtti.

"SÖRLOTH'UN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAMASINDA SAKINCA YOK"

Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

KAMİL AHMET EN AZ 3 HAFTA YOK

Gaziantep maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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