Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı
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Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı.

21 yaşındaki orta alan oyuncusuyla kulüp tesislerinde, yönetim kurulu üyesi Mehmet Turhal'ın hazır bulunduğu imza töreninde, sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Turhal, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi Trabzonspor'umuzdan yaptık. Kerem'in yetenekli olduğunu biliyoruz. Kulübümüze önemli katkılar yapacaktır. Sonrasında da Trabzonspor'a daha iyi şekilde dönecektir." dedi.

Kerem Baykuş ise hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada forma şansı bulup kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Bu sezonu iyi geçirip Trabzonspor'a en iyi şekilde dönmek istiyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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