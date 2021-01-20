Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da
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Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da

20.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:57
Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Cafer Tosun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Cafer Tosun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

İnegölspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir oyuncumuzla daha anlaşma sağladık. Daha önce Samet Günhan ve Seydi Kayasoy'u bünyemize katmıştık. Bugünde Trabzonspor'dan genç yetenek Cafer Tosun kardeşimizle anlaştık. Cafer kardeşimiz gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Kendisi ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah takımımızın başarısında büyük pay sahibi olacak. Transferin hem kulübümüze hem de Cafer kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Cafer Tosun ise "Hedeflerim var. Bu doğrultuda İnegölspor'a gelmek ve kendimi göstermek istedim. İnşallah elimden gelen gayreti göstererek İnegölspor'u hak ettiği noktalara taşımaya gayret göstereceğim. Anlaşmanın hem şahsıma hem de kulübüme hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da
Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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