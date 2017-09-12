Trabzonspor'un Eski Teknik Direktörü: Abdülkadir Ömür 5 Vakit Namaz Kılar

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçerken oyuna sonradan giren heyecan veren, 1 asistle galibiyetle rol oynayan bir isim vardı: Abdülkadir Ömür... Hani şu Yusuf Yazıcı'nın "Siz beni bırakın Abdülkadir'e bakın" dediği isim... Gelecek vadeden, taraftarı heyecanlandıran bu ismi yakından tanımak için onu ilk keşfeden isim konuştu.

Abdülkadir Ömür'ü 9 yaşında iken okullar arası seçmelerde bulup altyapıya kazandıran Trabzonspor'un efsane teknik adamlarından Sadi Tekelioğlu'ydu o isim... Şu anda Trabzonspor'da hiçbir görevi olmayan ve Ankara'da yaşayan Tekelioğlu, Abdülkadir'in gelişim, değişim sürecini anlattı, öngörüsünü ifade etti...

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCU GELİYOR DEMİŞTİM"

"G.Birliği maçını Ankara'da televizyondan izledim. Oyuna Abdülkadir girince yanımdaki arkadaşlarıma 'maçı şimdi izleyin' dedim. Yusuf Yazıcı da kanattan gerçek yerine geldi. Onun da performansı yükseldi. Maçın şekli şemali değişti. Çok dugulandım. Abdülkadir'i ilk defa 16 yaşında iken Adanaspor'a karşı kupa maçında A takımda oynattım. Ve o gün maçtan sonra kameralara 'Herkes bu ismi ve tarihi bir kenara yazsın. Çok önemli bir oyuncu geliyor' demiştim. Çok şükür bugünleri gördüm. O zaman ve çoğu zaman şu söylendi; 'Sadi hoca altyapıda çalıştığı için altyapıyı abartıyor. Olduğundan fazla övüyor.' Ama pazar akşamı haklılığım ortaya çıktı."

"BABASI HALI SAHA İŞLETİYOR"

Abdülkadir çok temiz, muhafazakar ve halkın içinden diyebileceğimiz bir aileden geliyor. Babası Çarşıbaşı'nda halı saha işletiyor. Abdülkadir, Anadolu İmam Hatip Lisesini başarıyla bitirdi. Futbol aşığı bir ailenin evladı. Halı sahadan, okul takımlarından, Trabzonspor'un altyapısından, A takıma kadar her aşamada top koşturmuş bir çocuk. 9 yaşından bu yana elimizde, güçlenmesi için özel çalıştırdık.

"BEŞ VAKİT NAMAZ KILAR"

Beş vakit namazını kılar. Karakteri ile ilgili kimsenin endişesi olmasın. Bu formayı, şöhreti çok rahat taşıyacaktır. Kişilik altyapısı da çok iyi. Biz altyapıda sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Yusuf Yazıcı'ya da buna da, hepsine hayatı, ailenin önemini, disiplini de öğretmeye çalıştık.

15 YAŞINDAYKEN UEFA HABERİNİ YAPTI

16 yaşında A takımda oynattım. Trabzonspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusudur. UEFA, Abdülkadir 15 yaşında iken kendi resmi internet sitesinden istikbal vadeden futbolcular arasında gösterdi. Çünkü bütün alt kategorilerde millî olmuştu. Çok beğenilmişti.

"MESSİ OLMAZ, EMRE OLUR"

Messi olmaz. O dünyada bir tane. Ama Abdülkadir, futbol olarak bir Emre Belözoğlu rahatlıkla olacaktır. Futbol stili Emre'ye çok benziyor. O da böyle çok genç yaşta parlamıştı. Abdülkadir'in gelişiminde Fatih Tekke'nin kardeşi olan birim antrenörümüz Salih Tekke'nin de çok büyük emeği vardır. Abdükadir'i kimin çıkardığı hiç önemli değil, nereden çıktığı önemli. Bizde temel felsefe hep bu olmuştur. 7 yıldır bu çocuğa çok büyük emek verdik. Bu yetenekte Trabzonspor bünyesinde şu anda 3-4 tane daha çocuk daha var.

"YANAL'LA GÖRÜŞMEDİM"

Ersun Yanal daha önce Trabzospor'da görev aldığında bizi arardı. Altyapıdaki oyuncularla ilgili olarak fikir alış-verişimiz olurdu. Ama bu son gelişinden sonra hiçbir görüşmem olmadı. Zaten biz de bu görevden ayrıldık.

"MAAŞI 1500 TL'DİR"

Abdülkadir ayda asgari ücretten 1500 TL civarında bir rakamı maaş olarak alıyordur. Yıllık da 40-50 bin TL ancak alır. Ancak şimdi alacağı ücrette düzeltmeler yapılır. Bunlar çok önemli değil. Trabzonspor Kulübü hakkını verir. Bugün bunların konuşulacağı gün değil. Trabzonspor taraftarı böyle oyunculara çok susamıştı. Çok mutlu oldu. Ancak bu oyunculara çok yük yüklememek lazım. Destek vermek, sahip çıkmak tamam. Ama korumak da gerekir. Henüz 18 yaşında. Bunu unutmamalı."

(Türkiye)