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Trabzonspor'un 5. gol kralı Alexander Sörloth

24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı göstererek tarihe geçti.

Trabzonspor'un 5. gol kralı Alexander Sörloth
26.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:56

24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı göstererek tarihe geçti.

Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-77 sezonunda 18 gol, Şota Arveladze 1995-96 sezonunda 25 gol, Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31, Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştu.

Sörloth ile Trabzonspor, ligde 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkardı.

2. yabancı oldu

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı olma ünvanını da elde etti.

Bordo-mavililerde, Gürcü futbolu Şota Arveladze, tek yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'den sonra 1 gol az atarak ligi tamamladı.

Sörloth, Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.

Toplamda en fazla gol atan yabancı

Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 48 maçta 32 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Ligde 42 puanlık katkı

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakasında 2 gol attı.

Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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