Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

A Milli Takımımız'ın Hollanda ve Norveç ile oynadığı mücadelede Liverpool gözlemcileri tarafından takip edilen Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için istenilen bonservis bedeli olarak 30 milyon euro + sonraki satış karından %20 pay olarak belirlendi. Geçen sezon Uğurcan için nabız yoklayan Chelsea de Uğurcan için devreye girdi. Liverpool ile Chelsea, Premier Lig'de olduğu gibi Uğurcan için de rekabet edecek.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın Norveç'i 3-0 yendiği maçta Erling Haaland'ı izleyen Liverpool scout ekibinin Uğurcan Çakır'dan daha çok etkilendiği ve Trabzonspor'un Milli kalecisi için 'transfer edilmeli' raporu verdiği belirtildi. Norveçli gol makinesi Eerling Haaland'ı da mercek altına alan gözlemciler, Uğurcan Çakır'ın performansından çok etkilendi. Liverpool'un Ozan için teklif yapmasına kesin gözüyle bakılırken, geçen sezon da kaleciyi isteyen Chelsea'nin de araya girmesi yarışı kızıştırdı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

FIRTINA, TOK SATICI

Avrupa kulüplerinin iyi kaleci bulmakta zorlandığı dönemde Trabzonspor tok satıcı rolünü oynuyor. Bordo-Mavililer, yetenekli kalecisi için 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay talep ediyor. İki kulübün de ekonomik gücüne dikkat edildiğinde Uğurcan için bu parayı ödemeleri pek zor gözükmüyor. Uğurcan Çakır'ın da hayali İngiltere Premier Ligi'nde mücadele etmek.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

İlgili Haberler

Uğurcan Çakır kim? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?
Uğurcan Çakır kim? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı nerede oynanacak?
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı nerede oynanacak?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları (7)
ERCAN YILDIRIM: hep biz mi yabancı futbolculara milyon euroları verecz. 40- olsun 50 olsun abi. memleketin parsı hep bu işe yaramaz yabancı futbolculara gidiyor. onca parayı verip bi de hakem de hakem diye ağlıyo bizim kulüpler
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
FB: sayın şenol güneş hocam devamlı uğurcanı oynatarak diğer kalecilere yazık olmuyormu madem devamlı uğurcan çakırı oynatacaktın altayı merti gökhanı neden çağırdın bence norveç maçında son şampiyonluk görmüş şampiyonlar ligi görmüş mert oynaması gerekti son maçta ise ya altay yada gökhan oynaması gerek, ama sayın şenol güneş hocam ilk 2 maçta devamlı uğurcanı oynattı diğer kalecilerde oynamalıydı sayın şenol güneş hocam
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
AHMET: Evet hamlısın Altayı kadroya bile almamalı Erce Kardeşler varken
Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Bahar Candan Merve Boluğur
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:13:35. #1.14#
title