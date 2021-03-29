Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

A Milli Takımımız'ın Hollanda ve Norveç ile oynadığı mücadelede Liverpool gözlemcileri tarafından takip edilen Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için istenilen bonservis bedeli olarak 30 milyon euro + sonraki satış karından %20 pay olarak belirlendi. Geçen sezon Uğurcan için nabız yoklayan Chelsea de Uğurcan için devreye girdi. Liverpool ile Chelsea, Premier Lig'de olduğu gibi Uğurcan için de rekabet edecek.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın Norveç'i 3-0 yendiği maçta Erling Haaland'ı izleyen Liverpool scout ekibinin Uğurcan Çakır'dan daha çok etkilendiği ve Trabzonspor'un Milli kalecisi için 'transfer edilmeli' raporu verdiği belirtildi. Norveçli gol makinesi Eerling Haaland'ı da mercek altına alan gözlemciler, Uğurcan Çakır'ın performansından çok etkilendi. Liverpool'un Ozan için teklif yapmasına kesin gözüyle bakılırken, geçen sezon da kaleciyi isteyen Chelsea'nin de araya girmesi yarışı kızıştırdı.

FIRTINA, TOK SATICI

Avrupa kulüplerinin iyi kaleci bulmakta zorlandığı dönemde Trabzonspor tok satıcı rolünü oynuyor. Bordo-Mavililer, yetenekli kalecisi için 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay talep ediyor. İki kulübün de ekonomik gücüne dikkat edildiğinde Uğurcan için bu parayı ödemeleri pek zor gözükmüyor. Uğurcan Çakır'ın da hayali İngiltere Premier Ligi'nde mücadele etmek.