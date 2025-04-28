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Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı için geri sayım başladı. Genç yeteneklerin sahne alacağı bu mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları!

Trabzonspor'un U19 takımı, Avrupa'nın devlerinden biri olan Barcelona'nın U19 ekibiyle karşı karşıya geliyor. Özellikle genç oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Trabzonspor Barcelona maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı yakından takip ediliyor. Maç saati ve yayın bilgileriyle ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 28 Nisan Pazartesi günü TSİ ile 19:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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