Trabzonspor'un U19 takımı, Avrupa'nın devlerinden biri olan Barcelona'nın U19 ekibiyle karşı karşıya geliyor. Özellikle genç oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Trabzonspor Barcelona maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı yakından takip ediliyor. Maç saati ve yayın bilgileriyle ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 28 Nisan Pazartesi günü TSİ ile 19:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp