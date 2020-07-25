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Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, 34. haftada Hes Kablo Kayserispor ile kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Alexander Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 kazandı. Bordo mavililer, 2019/20 sezonunu galibiyetle noktalarken Kayseri ekibi bu sonuçla birlikte küme düştü.

25.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:25

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e resmen kaptıran Trabzonspor, sezonun son haftasında Hes Kablo Kayserispor'la kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda mağlup etti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Trabzonspor sezonu 65 puanla 2. sırada tamamladı. Karşılaşmada Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

SÖRLOTH GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Sezonun son maçlarından ardından Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, gol sayısını 24'e çıkardı ve gol krallığında zirveye oturdu. Sörloth'u takip eden isim 22 golle Alanyasporlu Papiss Cisse.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Hes Kablo Kayserispor, 32 puanda kaldı ve sezonu 18. sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e düştü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
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