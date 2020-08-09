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Trabzonspor, Stiven Plaza'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

Trabzonspor, Brezilyalı efsane Ronaldo'nun başkanlığını yaptığı Real Valladolid'den 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığını gece yarısı açıkladı ve oyuncunun maaşını da duyurdu.

Trabzonspor, Stiven Plaza'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı
09.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:10

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in Ekvadorlu forveti Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübü'ne iki taksit halinde toplam 100 bin Euro ödeneceği kaydedildi.

İLK YIL 620 BİN EURO ALACAK

Genç futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin Euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Kaynak: DHA

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