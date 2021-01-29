Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı
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Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı

29.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:08

Trabzonspor bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Bordo mavililer, 21 yaşındaki Ekvatorlu forvet Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor, Ekvatorlu forvet Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

3 MAÇTA 39 DAKİKA OYNADI

Sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den Trabzonspor'a kiralık gelen Stiven Plaza, Trabzonspor'da 2 lig maçında 4 dakika, 1 kupa maçında ise 35 dakika süre buldu. Ekvadorlu oyuncu, skora katkı sağlayamadı.

Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı
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