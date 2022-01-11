Trabzonspor'da, Demir Grup Sivasspor hazırlığı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; teknik ısınma, teknikle bağlantılı çabukluk ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.