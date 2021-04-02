Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor
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Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor

Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak MKE Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

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Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak MKE Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYORTrabzonspor'da bu maç öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in tedavileri devam ediyor. Kamil Ahmet ile Afobe'nin durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Djaniny ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan MKE Ankaragücü maçındaki 11'inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny'in yerine hücum hattında Yusuf Sarı'ya forma vermesi bekleniyor.MUHTEMEL KADROKaradeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, EkubanSAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat Özdemir, Kamil Ahmet-Afobe (Belirsiz)CEZALI: Djaniny

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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