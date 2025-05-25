Trabzonspor Samsunspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Trabzonspor Samsunspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Trabzonspor'un Samsunspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Trabzonspor Samsunspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Samsunspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Samsunspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Samsunspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Samsunspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR SAMSUNSPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor:

Samsunspor:



Trabzonspor Samsunspor MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.