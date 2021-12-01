Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

14 haftalık bölümde Süper Lig'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan namağlup lider Trabzonspor, nokta atışı transferlerle işini şansa bırakmak istemiyor. Bordo-Mavililer, Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile söz kesti. Çin'den ayrılan boştaki Goulart için de temaslar başlayacak. Bir de sol bek transferi gündemde.

Trabzonspor nokta atışı transferlerle şampyonluktaki iddasını kuvvetlendirmek istiyor. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferleri netleştirdi. West Ham ile sözleşmesi biten Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile yapılan ilk temaslardan olumlu sonuç çıktı.

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı ve gol makinesi yola çıktı geliyor

BEDAVAYA FORVET ARKASI

Bordo-Mavililer Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan Brezilyalı forvet arkası Ricardo Goulart'ı da gündemine aldı. Futbolcuya bonservis verilmeyecek olması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 30 yaşındaki Goulart, 13 karşılaşmada 7 gol kaydetti. On numara, gizli forvet ve 9 numara olarak oynayabiliyor.

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı ve gol makinesi yola çıktı geliyor

SİVASSPORLU UĞUR

Trabzonspor, sol beke de alternatif isim bakıyor. Sivassporlu Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. İsmail Köybaşı ile devre arası yolların ayrılacağı konuşuluyor. Uğur Çiftçi, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı ve gol makinesi yola çıktı geliyor

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Fakır:ellemeyin yazık onlarda şampiyon olsun Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title