Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor nokta atışı transferlerle şampyonluktaki iddasını kuvvetlendirmek istiyor. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferleri netleştirdi. West Ham ile sözleşmesi biten Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile yapılan ilk temaslardan olumlu sonuç çıktı.

BEDAVAYA FORVET ARKASI

Bordo-Mavililer Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan Brezilyalı forvet arkası Ricardo Goulart'ı da gündemine aldı. Futbolcuya bonservis verilmeyecek olması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 30 yaşındaki Goulart, 13 karşılaşmada 7 gol kaydetti. On numara, gizli forvet ve 9 numara olarak oynayabiliyor.

SİVASSPORLU UĞUR

Trabzonspor, sol beke de alternatif isim bakıyor. Sivassporlu Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. İsmail Köybaşı ile devre arası yolların ayrılacağı konuşuluyor. Uğur Çiftçi, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

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