Karadeniz ekibi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapabilmek adına hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Takım, Erzurum'daki kamp programının son aşamasında, 23 Temmuz'da İran'ın önemli kulüplerinden Persepolis ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Persepolis maçı ne zaman?

TRABZONSPOR PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, son hazırlık karşılaşmasında İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu özel karşılaşmayı 23 Temmuz tarihinde oynayacak.

TRABZONSPOR PERSEPOLİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Persepolis arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. Maç, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile birlikte Türksat uydusu ve TRT'nin internet platformları üzerinden şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR PERSEPOLİS MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?

Bu hazırlık mücadelesi, 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 17:00 olarak açıklandı.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Erzurum kampı kapsamında organize edilen maç, Trabzonspor ile Persepolis'i Erzurum Stadyumu'nda bir araya getirecek. Taraftarlar bu mücadeleyi hem stadyumdan hem ekran başından takip edebilecek.