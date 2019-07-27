Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Parma hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Süper Lig yeni sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Parma ile 3. hazırlık maçına çıkacak. İki gün önce Hoffenheim ile oynadığı maçtan 3-3 berabere ayrılmıştı. Trabzonspor Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Parma ile Ottensheim kasabasında karşılaşacak. TSİ 19.30'da başlayacak hazırlık maçı, TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Aşağıdaki bağlantıdan karşılaşmayı online izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - HOFFENHEİM MAÇI CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK VAR!

Ganalı Caleb Ekuban'ın da kampa katılmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin verilen Obi Mikel'in Trabzon'da takıma katılacağı ve bordo-mavili futbolcuya imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı. As kadrosuyla çıktığı Hoffenheim maçından ise 3-3 berabere ayrıldı. Bordo mavililerin hazırlık maç takvimi şöyle;

27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor

29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor