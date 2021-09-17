Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de 4 haftadır yenilmeyen ve 5'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem namağlup seriyi sürdürmeyi, hem de zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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