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Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de 4 haftadır yenilmeyen ve 5'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'de 4 haftadır yenilmeyen ve 5'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem namağlup seriyi sürdürmeyi, hem de zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son oynanan Galatasaray karşılaşmasındaki ilk 11'inde tek değişiklik yaparak sol bekte İsmail'in yerine Denswil'e görev vermesi bekleniyor.

KASIMPAŞA İLE 25'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: "Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Trondsen, (Djaniny belirsiz)

CEZALI: Yok


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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